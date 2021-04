Anzeige

Kommunen Schärfere Corona-Regeln für München treten Sonntag in Kraft Zwar ist in München der kritische Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Samstag leicht unterschritten worden - trotzdem gelten ab Sonntag in der Landeshauptstadt schärfere Corona-Regeln.

Mail an die Redaktion Ein Schild weist in der Münchner Innenstadt auf die Maskenpflicht hin. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.Dazu zählt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr. Museen, der Zoo und viele Geschäfte müssen wieder schließen. Auch Kontakte müssen eingeschränkt werden.

Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am frühen Morgen (Stand 03.08 Uhr) für München eine Sieben-Tage-Inzidenz von 98,8. Da in den vergangenen drei Tagen der Wert über 100 lag, greift nun die sogenannte Corona-Notbremse.

Bayernweit sind die Neuinfektionen weiter angestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei 137,2 (Vortag: 104,3). Weiterhin hat ein Großteil der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte den Inzidenzwert von 100 überschritten. Spitzenreiter am Samstag war die Stadt Hof mit 395 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche.

