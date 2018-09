Fussball Schalke gegen Bayern: Goretzka und Rudy in der Startelf Die Nationalspieler Leon Goretzka und Sebastian Rudy stehen im Spiel gegen ihre Ex-Vereine beim Duell des FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München jeweils in der Startelf. Goretzka war im Sommer von Schalke nach München gewechselt, Rudy ging Ende August den umgekehrten Weg.

Gelsenkirchen.Münchens Trainer Niko Kovac wechselte seine Startformation gegenüber dem 2:0 in der Champions League am Mittwoch bei Benfica Lissabon auf vier Positionen. Neben Goretzka rückten Niklas Süle, Thomas Müller und Thiago in die Mannschaft. Dafür sitzen Jerome Boateng, Arjen Robben, Javi Martinez und auch der in Lissabon sehr starke Renato Sanches auf der Bank. Schalkes Coach Domenico Tedesco brachte gegenüber dem 1:1 am Dienstag gegen den FC Porto neben Rudy auch Franco Di Santo für Nabil Bentaleb und Suat Serdar. Letzterer stand nicht einmal im Kader.