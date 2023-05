Bundesliga Schalke ohne Jenz nach München, Fährmann macht Fortschritte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss auch im schweren Auswärtsspiel beim FC Bayern München auf Abwehrstabilisator Moritz Jenz verzichten. „Moritz Jenz wird definitiv nicht dabei sein. Wir müssen schauen, ob es für nächste Woche reicht“, sagte Trainer Thomas Reis am Donnerstag über den 24-Jährigen, der zuletzt bereits ausgefallen war. Alle anderen Spieler, die jüngst zur Verfügung standen, sollen auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder dabei, wenn der Tabellen-15. aus Gelsenkirchen beim Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga antritt.

Mail an die Redaktion Schalkes Moritz Jenz spielt einen Pass. Foto: David Inderlied/David Inderlied/dpa

Gelsenkirchen.Reis hat zudem Hoffnung, dass sein aktuell verletzter Stammtorwart Ralf Fährmann im Saisonendspurt noch zurückkehren könnte. Fährmann machte zuletzt bereits einige Übungen auf dem Platz. „Es sah auf jeden Fall gut aus, dass er die Bälle festgehalten hat. Das ist wichtig, dass ihn die Adduktorenproblematik nicht ganz so beeinträchtigt hat und dass er schon die ersten Fangübungen und die ersten Läufe auf dem Platz gemacht hat“, sagte Reis. „Ich hoffe, dass es weiterhin so positiv läuft, dann könnte es sein.“ In München steht der 34-Jährige noch nicht zur Verfügung.