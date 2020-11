Anzeige

Fussball Schalke vor Pokal-Partie unter Druck Für Schalkes Trainer Manuel Baum ist die Pokal-Nachholbegegnung gegen den 1.

Mail an die Redaktion Schalkes Cheftrainer Manuel Baum betritt das Spielfeld. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa/Archivbild

Gelsenkirchen.FC Schweinfurt „wie ein Bundesligaspiel“. Nach 22 sieglosen Ligaspielen in Serie benötigt der angeschlagene Revierclub am Dienstag (16.30 Uhr/Sky) gegen den Viertligisten dringend ein Erfolgserlebnis. „Wir haben unterstrichen, wie wichtig das Spiel für uns ist“, sagte Baum am Montag. „Ich erwarte hundertprozentigen Einsatz wie in einem Bundesliga-Spiel.“

Nach dem 1:1 am Freitag gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart ließ der Trainer des FC Schalke 04 auch ohne freien Tag durchtrainieren. „Es geht darum, positiv aus dem Spiel herauszugehen. Wenn das gelingt, hilft uns das auch sehr für das nächste Spiel.“

Das kommende Bundesligaspiel ist für die Schalker mindestens genauso wichtig. Am Samstag muss der Tabellenletzte zum Krisenduell beim Schlusslicht Mainz 05.