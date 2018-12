Prozesse

Schauspielerin wegen freizügiger Posen vor Gericht

Mit großem Medienrummel hat am Dienstag in Kaufbeuren der Prozess um einen freizügigen Auftritt der Schauspielerin Antje Mönning begonnen. Die 41-Jährige hatte im Juni auf einem Parkplatz in Jengen im Allgäu vor zwei Zivilpolizisten und einem Lastwagenfahrer in einem durchsichtigen Shirt posiert und dabei ihren Rock gehoben - unter dem sie keine Unterwäsche trug. Vor dem Amtsgericht muss sich Mönning, die in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ eine Nonne spielte, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Die beiden Beamten filmten den Auftritt.