Neustadt an der Aisch-Bad Wildheim Scheinbarer Überfall: Flasche sieht wie Revolver aus

Nach einem vermeintlichen Banküberfall mit einer revolverähnlichen Flasche ist ein Mann in Mittelfranken in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Der 62-Jährige sei zu einer Bankfiliale in Gollhofen (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) gegangen und habe einen hohen vierstelligen Betrag abheben wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil er die Abhebung zuvor nicht angemeldet habe, hätten die Bankmitarbeiter ihm den Betrag am Montag nicht auszahlen können.

dpa