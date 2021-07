Anzeige

Parteien Scheuer bleibt Chef der CSU Niederbayern Delegierte stützen bei Neuwahlen trotz Mautaffäre den Bundesverkehrsminister. Freie-Wähler-Chef Aiwanger erhält Breitseiten.

Mail an die Redaktion Der niederbayerische CSU-Chef Andreas Scheuer ist seit März 2018 Bundesverkehrsminister. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Deggendorf.Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bleibt niederbayerischer CSU-Chef: Beim Bezirksparteitag in Deggendorf erhielt er 88,2 Prozent der gültigen Delegiertenstimmen – und damit etwas weniger als vor zwei Jahren. 2017 hatte er allerdings noch 97,4 Prozent der Stimmen erzielt. Scheuer, der seit 2018 an der Spitze des Verkehrsressorts steht, ist bundesweit wegen des Mautdebakels in der Kritik. CSU-Chef Markus Söder hat für ihm kein öffentliches Versprechen auf eine Neuverpflichtung im Bundeskabinett nach der Bundestagswahl gegeben.

In Deggendorf rückte Scheuer seine Leistungen für Niederbayern in den Fokus: Trotz Corona-Krise sei im Verkehrsbereich viel investiert worden – als Beispiele nannte er den Weiterbau der A94 und den Ausbau der A3 mit neuer Donaubrücke in Deggendorf. Als Automobilstandort sei Niederbayern extrem gefordert, den Transformationsprozess federführend mitzugestalten. „Wir stehen für alle alternativen Antriebstechnologien und fördern E-Mobilität, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe.“

Entlang der niederbayerischen Donau-Abschnitte werden nach Scheuers Worten in den kommenden Jahren rund eine Milliarde Euro für den Hochwasserschutz sowie den sanften Donauausbaus ausgegeben. „Wo Wege und Infrastruktur vorhanden sind, wird sich auch die Wirtschaft ansiedeln“, sagte er. Bestes Beispiel sei der vor 25 Jahren eröffnete Hafen Straubing, um den ein großes Industriegebiet entstanden sei. Aus den Hochschulen und Transferzentren entwickelten sich international agierende StartUps. Mit der Gründung eines Medizincampus Niederbayern gehe die gesamte Region einen weiteren wichtigen Schritt als Hochschul- und Gesundheitsregion. Gebündelt hat die CSU Niederbayern ihre Ziele in einem Positionspapier, das beim Bezirksparteitag vorgestellt wurde.

„Es sollte eigentlich kein Nachteil für Niederbayern sein, dass der Wirtschaftsminister aus Niederbayern kommt.“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer über den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger



„Wir schieben an, denn Niederbayern muss Sieger-Land bleiben“, sagte Scheuer. Scharf kritisierte er den Freie-Wähler-Chef und bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger und lastete ihm Stellenkürzungen beim Centralen Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk „CARMEN“ in Straubing, Verzögerungen beim Polderbau und Versäumnisse beim Neuordnen der Förderkulisse in Ostbayern an. „Es sollte eigentlich kein Nachteil für Niederbayern sein, dass der Wirtschaftsminister aus Niederbayern kommt“, sagte Scheuer. „Aiwanger verschläft die Zukunft Niederbayerns.“

Auch CSU-Parteivorsitzender Markus Söder kritisierte den Koalitionspartner in München in punkto Polderbau, zu dem Aiwanger 2018 Nein gesagt hatte, um sich kürzlich nun doch damit zu arrangieren. „Wenn sich die Freien Wähler in Bayern schon so schwer tun mit Entscheidungen, was wollen sie dann in Berlin erreichen?“, spielte er auf die Bundestagskandidatur Aiwangers an, der seine Partei erstmals ins Berliner Parlament führen will. Letztlich sei jede Stimme in Bayern für die Freien Wähler eine verschenkte Stimme zu Lasten Bayerns und eine Stärkung der politischen Linken: „Niemand in Berlin braucht die Freien Wähler.“

Im Zusammenhang mit den aktuellen Flutkatastrophen kündigte Söder an, dass die Staatsregierung für Bayern ein Sirenenprogramm auflegen werde. „Bei aller Vorliebe für Apps und SMS – aber eine Sirene ist im Katastrophenfall noch immer das effektivste Alarmsignal.“

Bei den Vorstandswahlen wurde nicht nur Scheuer im Amt bestätigt. Die niederbayerische CSU setzte auch die inzwischen auf Bezirksebene im engeren Vorstand verpflichtende 50-Prozent-Frauenquote um. Bei den Vizes bleibt das Verhältnis aber 3:2: Gewählt wurden der Straubinger OB Markus Pannermayr (97,7 Prozent), Wissenschaftsminister Bernd Sibler (95,9 Prozent), der Bundestagsabgeordnete Florian Oßner (89,4 Prozent), die stellvertretende JU-Landesvorsitzende Melissa Goosens (75,6 Prozent) und die frühere Bundestagsabgeordnete Gudrun Zollner (71,2 Prozent). Neue Schatzmeisterinnen sind Michaela Lochner (Landshut) und Viktoria Schmalhofer (Geiselhöring), als Schriftführer gehören weiterhin die Passauer Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer und Spiegelaus Bürgermeister Karlheinz Roth dem Gremium an.