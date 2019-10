Brände Scheune brennt: 200 000 Euro Schaden 120 Feuerwehrleute löschen in Luhe-Wildenau eine landwirtschaftliche Halle. Menschen und Tiere bleiben unverletzt.

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa

Luhe-Wildenau.Beim Brand einer landwirtschaftlichen Scheune in Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab entstand in der Nacht zu Montag enormer Schaden. Auf bis zu 200 000 Euro schätzt die Polizei die Schadenshöhe.

Eine 55 mal elf Meter große Scheune war in Brand geraten. Ein Drittel der in Holzbauweise errichteten Halle wurde stark beschädigt; dort waren an die 300 Strohballen gelagert. Ein vor der Scheune abgestellter Anhänger mit Strohballen wurde Raub der Flammen, auch die Photovoltaikanlage auf dem Dach wurde zerstört.

Die Feuerwehr rückte mit rund 120 Einsatzkräften an. Sie hatte das Feuer nach etwa einer Stunde unter Kontrolle. Die Retter konnten verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Bei dem Brand wurden keine Menschen verletzt, auch Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. geführt. Beamte der Kripo haben noch in der Nacht mit der Tatortarbeit begonnen, teilte Polizeihauptkommissar Josef Obermeier mit.

