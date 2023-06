Neumarkt in der Oberpfalz Scheune in Waldnähe in Brand: Mann erleidet Schock

Ein Feuer in einer Scheune in Schafhof bei Neumarkt in der Oberpfalz hat einen Schaden von etwa 400.000 Euro verursacht. Der Mann, dem die Scheune gehörte, hielt sich am späten Samstagabend in seinem Haus in der Nähe auf, das er wegen der Hitzeentwicklung verlassen musste, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlitt er dabei einen leichten Schock.

dpa