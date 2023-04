Würzburg Scheune mit Campingbussen und Wohnmobilen bei Brand zerstört

Eine Scheune in Würzburg, in der Campingbusse und Wohnmobile untergestellt waren, ist abgebrannt. Sämtliche Fahrzeuge und die Scheune seien zerstört worden, teilte die Polizei mit. Die Kripo ermittelt zur Ursache des Feuers am Freitagabend. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Der Sachschaden müsse erst noch beziffert werden.

dpa