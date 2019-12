Oberpfalz Scheunenbrand in Unterwildenau Das Feuer griff auf eine Nachbarscheune über. Die Rinder konnten gerettet werden, eine Person ist leicht verletzt.

Merken

Mail an die Redaktion Die Rinder in der Scheune konnten gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

Regensburg.Feuer in einer Scheune in Unterwildenau im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab: Am Montagmorgen wurden die Einsatzkräfte gegen 4:30 Uhr alarmiert, dass in einer Scheune mit Rindern ein Feuer ausgebrochen ist. Die Tiere konnten aber glücklicherweise gerettet werden, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale auf Nachfrage der Mittelbayerischen. Eine Person sei leicht verletzt worden, dabei handle es sich aber lediglich um Aufschürfungen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, griff das Feuer auch auf eine Nachbarscheune über. „Das Feuer ist aber mittlerweile unter Kontrolle“, so der Sprecher. Nun werde nach einer Ersatzunterkunft für die Rinder gesucht. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers und die Höhe des Schadens sind noch ungeklärt.

Die angrenzende Staatsstraße St2657 sei am Montagmorgen noch gesperrt gewesen, so der Sprecher. Einige Rinder würden noch frei herumlaufen. (am)

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.