Tiere Schicksal eingepferchter Tiere ungeklärt Illegaler Tiertransport sorgte vor rund einem Monat in Waidhaus für Entsetzen. Vermittelt werden dürfen sie immer noch nicht.

Merken

Mail an die Redaktion Die acht Französischen Bulldoggen kamen mit starkem Wurmbefall und Durchfall ins Tierheim. Foto: Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern e.V.

Regensburg.Ein illegaler Tiertransport sorgte vor rund einem Monat in Waidhaus für Entsetzen. Schleierfahndern ging ein belgischer Kastenwagen mit etwa 320 eingepferchten Tieren ins Netz, welche die Polizei beschlagnahmte.

Seitdem kümmern sich Tierschutzvereine um die Tiere - darunter Hundewelpen, afrikanische Finken, Weißwedelhirsche und ein Lisztäffchen. „Rund 20 Finken haben die schlimmen Transportbedingungen – eng zusammengepfercht und ohne Wasser – leider nicht überlebt“, berichtet die Vorsitzende des Tierschutzvereins Wunsiedel-Marktredwitz und Umgebung, Eveline Klose.

Tierschutzbund fordert härtere Strafen

Die Tiere konnten bisher nicht vermittelt werden, weil sie noch immer dem Eigentümer gehören. Der Tierschutzbund wendet sich nun mit dieser Problematik per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit.

In diesem Fall von Tierhandel würden „erhebliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, die Tierschutztransportverordnung, das Gesundheitsgesetz sowie bestehende Artenschutzvorgaben“ vorliegen, sagt die Vorsitzende des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband Bayern, Nicole Brühl: „Die eingeleiteten Verfahren müssen jetzt auch in entsprechenden Strafen resultieren; die Tiere müssen eingezogen werden.“

Der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband fordern daher häufigere Kontrollen und härtere Strafen für die Verantwortlichen und machen sich für ein Verbot des Tierhandels über das Internet stark. Gleichzeitig braucht es aus Sicht der Tierschützer gesetzlich bindende Regelungen für die Erstattung der Kosten, die den Tierheimen entstehen.

In dem Fall Waidhaus wurden die Tierschleuser angezeigt und sind mit leerem Auto weitergereist. Die Kosten für die Versorgung der beschlagnahmten Tiere soll der Landkreis Neustadt/Waldnaab tragen.

Waidhaus: Tiere litten unter Wurmbefall

Das Schicksal der Tiere ist demnach weiterhin ungeklärt. Klose vom Tierschutzverein zeigt sich aber zuversichtlich, dass die rund 250 Finken vermittelt werden können. Auch bei den 27 Hundewelpen stünden die Chancen gut, liebevolle Besitzer zu finden.

Die drei Möpse, sieben Dackel, acht Französische Bulldoggen, vier Chow Chows, vier Pudel-Mischlinge und ein Boxer hätten unter starkem Wurmbefall und Durchfall gelitten, seien inzwischen aber stabil. Interessenten gebe es bereits, so Klose.

Kampfansage an den Händler

Bei anderen Tieren des illegalen Transports würde sich die Vermittlung schwieriger gestalten. Sechs exotische Vögel, afrikanische Opalracken, leben derzeit im Tierheim in Pfaffenhofen. Deren Haltung setze Fachkenntnis voraus, heißt es. Der Tierschutzverein wolle ihnen dort eine Freiflugvoliere bauen – einen großen Käfig.

Allerdings liegt auch bei diesen Tieren das Eigentum noch beim Händler. „Wir sind aber keinesfalls dazu bereit, diesem die Tiere wieder zu überlassen“, sagt die Vereinsvorsitzende Manuela Braunmüller.

Auch die drei Weißwedelhirsche und das Lisztäffchen müssen noch in einer Auffangstation in München abwarten, bis sich ihr Schicksal geklärt hat. (am)

Mehr Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.