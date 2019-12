Bundestag Schieder ist neue Landesgruppenchefin Die Schwandorferin führt ab jetzt die bayerischen SPD-Abgeordneten im Bundestag. Sie will deren Arbeit bekannter machen.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Marianne Schieder (SPD) sitzt seit 2005 im Bundestag. Foto: photothek

Berlin.Bei der SPD folgt eine Vorsitzwahl auf die nächste: Marianne Schieder ist zur neuen Vorsitzenden der SPD-Landesgruppe im Bundestag gewählt worden. Die Schwandorfer SPD-Bundestagsabgeordnete setzte sich am späten Dienstagabend in der Stichwahl gegen Andreas Schwarz mit zwölf zu sechs Stimmen durch. Erst bei ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende hatte die SPD mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zwei neue Bundesvorsitzende gewählt.

„Ich freue mich sehr darüber. Und jetzt geht die Arbeit los.“ Marianne Schieder, SPD-Bundestagsabgeordnete für Schwandorf-Cham



„Ich freue mich sehr darüber“, sagte Schieder der Mittelbayerischen zu ihrer Wahl. „Und jetzt geht die Arbeit los.“ Zentrale Aufgabe der neuen Vorsitzenden ist die Vertretung der bayerischen Interessen innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Es ginge auch darum, die Arbeit der Abgeordneten in Bayern darzustellen. „Wir haben entgegen der landläufigen Wahrnehmung sehr fleißige Abgeordnete und es wird sehr viel Gutes beschlossen. Das kommt leider in der breiten Öffentlichkeit nicht so an“, sagt Schieder. Das künftig zu ändern, sieht sie auch als ihre Aufgabe. Sie wolle sich verstärkt dafür einsetzen, dass die Arbeit der Abgeordneten auch vor Ort in den Regionen ankommt.

Schieder ist bereits seit 2005 im Bundestag und damit auch Mitglied der Landesgruppe. Sie vertritt den Wahlkreis Schwandorf-Cham in Berlin. Ab 2010 war sie stellvertretende Landesgruppenchefin sowie deren Geschäftsführerin. In der Bundestagsfraktion ist sie zudem Parlamentarische Geschäftsführerin und Mitglied im Ältestenrat des Bundestags.

Schieder löst Martin Burkert ab

Schieder löst den langjährigen Landesgruppenvorsitzenden Martin Burkert auf diesem Posten ab. Burkert wechselt als stellvertretender Vorsitzender zur Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und verlässt den Bundestag zum neuen Jahr. Bei der Wahl um den Vorsitz hatten sich drei Kandidaten zur Wahl gestellt: Neben Schieder und Andreas Schwarz (Wahlkreis Bamberg) kandidierte auch Carsten Träger (Wahlkreis Fürth), der allerdings in der ersten Wahlrunde ausschied.

Als stellvertretende Chefs wurden Karl-Heinz Brunner aus Neu-Ulm (Schwaben) und Bärbel Kofler aus Traunstein (Oberbayern) im Amt bestätigt. Auch Bernd Rützel aus dem Kreis Main-Spessart/Miltenberg (Unterfranken) verstärkt den Landesgruppenvorstand künftig als Vizevorsitzender.

Gut vernetzt in der SPD-Fraktion

Für Rita Hagl-Kehl, Bundestagsabgeordnete für Deggendorf und Staatssekretärin im Bundesjustizministerium, war Schieder die klare Favoritin als neue Landesgruppenvorsitzende. „Ich traue Frau Schieder zu, dass sie die Landesgruppe sehr gut führt“, sagt Hagl-Kehl und verweist auf den Stellvertreterposten, den Schieder bereits seit 2010 innehatte. Sie habe „die Kompetenz, die Erfahrung und auch die Ruhe dazu“. Als Parlamentarische Geschäftsführerin sei Schieder in der Bundestagfraktion gut vernetzt, ebenso mit der bayerischen Landtagsfraktion und dem Landesvorstand. Als Niederbayerin begrüßt Hagl-Kehl es auch, dass gerade eine Oberpfälzerin den Vorsitz übernimmt. „Es ist ja ein halbes Heimspiel, weil ich im Herzen doch immer eine Ostbayerin bin.“