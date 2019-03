Freizeit „Schiff Ahoi!“ mit der MZ-Clubcard Clubtag mit der „Personenschifffahrt im Altmühl- und Donautal“: Am 7. April gibt´s 50 Prozent Rabatt auf die Tickets.

Regensburg.Naturliebhaber aufgepasst: Die Weltenburger Enge mit dem Donaudurchbruch, die inmitten des Naturparks Altmühltal liegt, zählt zu den ältesten Naturschutzgebieten Bayerns. Sie ist von herausragender Bedeutung, denn hier verbinden sich Natur und Kultur auf einzigartige Weise. MZ-Clubmitglieder können am 7. April mit dem Schiff gleich drei tolle Ausflugsziele bei Kelheim, das Kloster Weltenburg, das Einsiedelei Klösterl und natürlich die Befreiungshalle entdecken. Und das zu einem günstigen Preis. Denn am Mittelbayerische Clubtag erhalten die Clubmitglieder 50 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis. Ausgenommen sind lediglich bereits rabattierte Tickets wie z. B. Familientickets und gastronomische Leistungen.

Einer der Höhepunkte dieses Ausflugs ist ein Besuch des Klosters Weltenburg, das sich gleich am Eingang des idyllischen Donaudurchbruchs befindet. Der Biergarten der ältesten Klosterbrauerei der Welt lädt hier bei schönem Wetter zum Einkehren ein.

Weiter geht es zum Einsiedelei Klösterl. Es ist die einzige Felsenkirche mit natürlichem Dach in Europa. Aber auch die Nikolauskapelle und die Felsenhöhlen dort sind beeindruckend. Auf der Befreiungshalle in Kelheim angekommen, können die Besucher die malerische Aussicht auf die Stadt genießen und viel Interessantes über die Region erfahren. Den Ausflug auf dem Fluss können die MZ-Clubmitglieder mit einem kulinarischen Essen ausklingen lassen. Damit jeder in diesen Genuss kommen kann, ist auf der MS „Kelheim“ und der MS „Renate“ für Barrierefreiheit gesorgt. Sie sind noch kein Mitglied im Mittelbayerische Club? Informieren Sie sich im Internet unter www.mittelbayerische.de/erlebniswelt oder rufen Sie gebührenfrei an unter (0800) 207 207 0.

