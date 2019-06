Unfall Schifffahrt rund um Straubing gesperrt Nach der Havarie eines Schiffes wurde der Verkehr auf der Donau im niederbayerischen Landkreis gestoppt.

Mail an die Redaktion Bei Parkstetten lief ein Gütermotorschiff auf Grund. Foto: Alexander Auer

Parkstetten.Nach der Havarie eines Schiffes ist die Donau bei Parkstetten im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen für die Schifffahrt gesperrt worden.

Erkenntnissen der Polizei zufolge lief das Gütermotorschiff „Misando“ am Donnerstagmittag auf Grund. Es liege seither manövrierunfähig am Ufer. Der Schiffsverkehr zwischen der Schleuse Straubing und dem Hafen Straubing-Sand werde daher voraussichtlich bis Freitag gesperrt sein.

Das 85 Meter lange und 9 Meter breite Frachtschiff war am Donnerstagmittag laut Polizei durch einen Fahrfehler auf Grund gelaufen und hatte sich dann quer zur Fahrrinne gedreht. Die Besatzung habe noch den Heckanker werfen und das Schiff dadurch aus der Fahrrinne ans linke Ufer bringen können. Am Schiff sei dabei vermutlich ein Ruder- und Schraubenschaden entstanden, daher war es seitdem manövrierunfähig. An Bord befinden sich laut Angaben der Polizei 1092 Tonnen Stahl. Das Schiff sei flussabwärts von den Niederlanden nach Österreich unterwegs gewesen.

Wie die Polizei mitteilte, soll am Donnerstag die Bergung beginnen. Ein größeres und schwereres Schiff aus dem Straubinger Hafen soll den verunglückten Havaristen nach Regensburg schleppen.

