Schifffahrt und Bauern hoffen auf Regen Die Natur braucht dringend Niederschlag. Der Pegel der Donau ist zwar leicht gestiegen, das reicht aber noch nicht.

Von Maximiliane Gross

Regensburg.Die Sommerhitze der vergangenen Wochen macht sowohl der Schifffahrt als auch der Landwirtschaft zu schaffen. Beide Wirtschaftsbereiche warten sehnlichst auf Regen, um Einschränkungen lockern und Schäden minimieren zu können.

Dadurch, dass es am Dienstagabend und am Mittwochvormittag im Bayerischen Wald und am Oberlauf der Donau geregnet hat, ist der Pegelstand leicht auf 1.55 Meter gestiegen. „Trotzdem kann man noch nicht von einer Entspannung der Situation sprechen“, sagt Paul Marcus Schäfer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Regensburg. Dafür müsste es mehrere Tage kontinuierlich regnen und nicht nur örtliche Gewitterschauer geben. Schäfer erklärt weiter, dass der Pegel der Donau bei einer halben Woche bis Woche Regen um circa einen Meter ansteigen würde.

„Gewitterschauer bringen weder uns noch der Landwirtschaft wirklich etwas.“ Paul Marcus Schäfer



Besonders wichtig wäre es laut Schäfer, dass es in den Regionen der Donauzuflüsse Regen und Naab Niederschlag gibt. Denn nur, wenn diese Flüsse reichlich Wasser haben, kann sich auch der Pegel der Donau nach und nach wieder einpendeln.

Bauern ernten schon Mais

Den Niederschlag, den die Donau dringend braucht, benötigen auch die Landwirte in der Region. „Regen wäre für die Landwirtschaft jetzt wirklich ein Goldregen“, sagt Johann Mayer, Kreisobmann des Bauernverbandes. Die Getreideernte sei inzwischen so gut wie abgeschlossen, nur noch wenige Restbestände sind auf den Feldern. Gras und Klee werden momentan zum dritten oder vierten Mal geschnitten. Durch die Trockenheit und enorme Hitze sei der Futteranbau in diesem Jahr allerdings ein reines Verlustgeschäft.

Der Mais wird normalerweise erst Anfang September geerntet. Der Reifezustand ist jedoch schon so weit fortgeschritten, dass einige Bauern bereits jetzt, vier Wochen früher, mit der Ernte begonnen haben. Durch die hohen Temperaturen müsse man allerdings aufpassen, dass es in den Silos nicht zu Fehlgärungen kommt, erklärt Mayer.

Ausfallquote sehr unterschiedlich

Alle Bereiche der Landwirtschaft würden nach Angaben von Mayer nur vom Regen profitieren, da die Böden leichter bearbeitet werden können. Auch für die Zwischenfrüchte, die als Futter für die Tiere genutzt werden und den Ertragsausfall eindämmen sollen, wäre Wasser dringend notwendig.

„Die Einbußen liegen je nach Region bei zehn bis 20 oder 50 bis 100 Prozent.“ Johann Mayer, Kreisobmann Bauernverband



Im Landkreis Regensburg sind die Ernteausfälle in diesem heißen Sommer sehr unterschiedlich. Während die Bauern südlich von Regensburg und in Hemau eher glimpflich davon kommen, treffe es die in Zeitlarn, Kallmünz und Beratzhausen besonders schlimm.

