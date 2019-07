Verkehr Schifffahrt will mehr Güter auf Flüssen Der Bayernhafen Regensburg setzt auf bessere Absprachen zwischen Schiff und Bahn. Die Kapazitäten sind noch nicht ausgereizt.

Mail an die Redaktion In Bayern werden hauptsächlich Steine und Erden sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem Wasser transportiert. Foto: Roland Holschneider/dpa

Regensburg.Auf Bayerns großen Flüssen sollen mehr Güter transportiert werden - das jedenfalls fordert der Deutsche Wasserstraßen- und Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau (DWSV). „Die Wasserstraßen sind für den Güterverkehr viel zu wenig genutzt“, sagte Michael Fraas, Vorsitzender des Vereins mit Sitz in Nürnberg. Straßen und Schienen seien überlastet.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) sagt: „In Bayern bleibt die Donau bisher weit hinter der möglichen Kapazität zurück. Die Wasserstraße ist nicht wettbewerbsfähig, der Verkehr bleibt auf Autobahn und Schiene.“ Daher sei zu begrüßen, dass der Ausbau vorangebracht werde.

Absprachen zwischen Schifffahrt und Bahn fehlen

Für Pressesprecherin Karin Moro vom Bayernhafen Regensburg liegt das Problem darin, dass Absprachen zwischen Schifffahrt und Bahn fehlen. Beide Seiten müssten aufhören, sich als Konkurrenten zu verstehen. „Wenn parallel zu Rhein, Main und Donau mehrere Millionen Tonnen Eisenerz per Bahn transportiert werden, werden Bahntrassen mit Güterverkehren belegt, die dann wieder für andere Güter, also eine Entlastung der Straße per Bahn fehlen“, sagt sie. „Wir brauchen in der Logistik eine ganzheitliche, faire Arbeitsteilung der Verkehrsträger.“

Im direkten Vergleich hat die Bahn laut Moro gegenüber der Schifffahrt Vorteile. Das zur Verfügung stehende Netz ist größer, die Transportzeit kürzer. Deshalb solle sich die Schifffahrt auf große, zeitlich flexiblere Güter konzentrieren, in den Aufgabenbereich der Bahn würden hingegen Container oder Lkw-Sattelauflieger fallen. Durch diese Aufteilung könnten laut Moro Straßen entlastet und die Umwelt geschont werden.

Am 4. und 5. Juli wollen sich beim zweiten Bayerischen Wasserstraßen- und Schifffahrtstag in Bamberg unter anderem Vertreter von Schifffahrt, Häfen, Kommunen und Unternehmen über die Zukunft der Branche austauschen. Erwartet wird auch eine Ansprache von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Güterumschlag im ersten Quartal 13,4 Prozent über Vorjahr

Nach Angaben des Landesamts für Statistik lag der Güterumschlag der bayerischen Binnenschifffahrt im ersten Quartal 2019 bei 1,7 Millionen Tonnen und damit 13,4 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Im Maingebiet wurden demnach 0,8 Millionen Tonnen verladen, im Donaugebiet 0,9 Millionen. Hauptsächlich wurden Steine und Erden sowie land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse auf dem Wasser transportiert. Trotz der jüngsten Steigerung ist der Güterumschlag der Binnenschifffahrt in Bayern seit dem Jahr 2000 tendenziell gesunken, wie aus Daten des Landesamts hervorgeht.

Im Bayernhafen Regensburg wurden 2018 insgesamt 2,78 Mio. Tonnen Güter über Schiff und Bahn umgeschlagen, 1,17 Mio. Tonnen davon per Schiff. Der Hafen in Regensburg ist der größte Schiffsgüterumschlagplatz in Bayern. (mh/dpa)