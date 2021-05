Anzeige

Tiere Schildkröten auf engstem Raum in Plastikwannen gehalten Auf engstem Raum gehaltene Schildkröten hat die Polizei in einer Regensburger Wohnung entdeckt.

Mail an die Redaktion Blaulicht und Schriftzug „Polizei“ auf dem Dach eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Regensburg.Die beiden Tiere hätten sich in zwei mit Wasser gefüllten Plastikwannen befunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Laut ihrem Besitzer hatten die Schildkröten bereits seit etwa einem Monat in den Wannen gelebt.

Hinweise auf die nicht artgerechte Haltung hatten sich laut Polizei im Rahmen anderer Ermittlungen ergeben. Den 24-Jährigen erwartet nach der Kontrolle vom Dienstag eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz. Die Schildkröten kamen in ein Tierheim.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-480988/2