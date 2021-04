Anzeige

Fussball Schiri Orsato pfeift Bayerns Viertelfinal-Rückspiel in Paris Knapp acht Monate nach dem Finale der Champions League wird auch das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern bei Paris Saint-Germain von Schiedsrichter Daniele Orsato geleitet.

Mail an die Redaktion Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien gibt Anweisungen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

München.Der Italiener wurde von der Europäischen Fußball-Union UEFA am Sonntag als Referee für die Partie am Dienstag ausgewählt. Dann müssen die Bayern in der französischen Hauptstadt ein 2:3 aus dem Hinspiel drehen, wenn sie ins Halbfinale einziehen wollen.

Die Münchner bekommen es zum fünften Mal mit dem 45-Jährigen zu tun: Vor dem Finale im August in Lissabon (1:0) hatte er im Frühjahr 2019 das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool (1:3) gepfiffen, als die Bayern ausschieden. Die beiden anderen Spiele gegen Benfica Lissabon (5:1) und den FC Sevilla (2:1) gewann München jeweils.

