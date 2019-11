Buntes Schläfrige Schüler sorgen für Polizeieinsätze Zwei verschlafene Schüler haben im Allgäu ihren Eltern reichlich Sorgen bereitet und die Polizei beschäftigt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Bad Wörishofen.Wie die Beamten am Mittwoch berichteten, war zunächst ein Sechsjähriger am Montag im Schulbus eingeschlafen und nicht an der Haltestelle in Bad Wörishofen ausgestiegen, wo die Mutter vergeblich wartete.

Die Eltern suchten zunächst selbst in Mindelheim, wo das Kind zur Schule geht, nach ihrem Filius und gingen dann zur Polizei. Die Beamten schickten mehrere Streifen los, ehe der Schulbusfahrer Entwarnung gab: „Dieser teilte dann den Beamten mit, dass er kurz zuvor den Jungen schlafend im Schulbus entdeckt hatte und dieser die gesamte Busroute unbemerkt vom Fahrer und den anderen Schülern sein Nickerchen gehalten hat“, teilte die Polizei mit.

Am Dienstag war es dann eine Neunjährige, die den Ausstieg in Bad Wörishofen verschlief und ihren Vater an der Bushaltestelle stehen ließ. Diesmal wurde das Kind aber schneller gefunden. Während bei der Polizei eine Vermisstenmitteilung aufgenommen wurde, kam der Anruf, dass das Mädchen aufgewacht und wieder zuhause sei.