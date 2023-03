Polizeieinsatz Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof: Drei Festnahmen

Nach einer Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen. Die Männer seien am Sonntag mit einer siebenköpfigen Gruppe in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beteiligten schlugen und traten einander, wobei auch Glasflaschen, ein Gürtel und ein Fahrradschloss als Waffen benutzt worden seien.

dpa