Notruf Schlägerei in Münchner U-Bahnhof: Haftbefehl erlassen

In einem Münchner U-Bahnhof haben sich zwei Männer geschlagen. Zeugen hatten am Samstag den Notruf gewählt und angegeben, dass einer der beiden blutend auf dem Bahnsteig liege, teilte die Polizei am Montag mit. Der 48 Jahre alte Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger ließ sich widerstandslos von den Beamten festnehmen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Aussagen zum Hergang der Auseinandersetzung und zum Motiv des Tatverdächtigen konnte die Polizei am Montag nicht machen.

dpa