Körperverletzung vor der Disco Schlägerei in Straubing: Wer ist verantwortlich für die Platzwunde am Kopf?

Merken

Mail an die Redaktion Die Straubinger Polizei bittet um Hinweise zu einer Disco-Schlägerei am Sonntag. −Symbolbild: Archiv

Straubing, Stadt.Nach eine Schlägerei vor einer Straubinger Disco in der Nacht zum Sonntag sucht die Polizei nach drei Männern, die auf zwei andere eingeschlagen haben sollen.

Drei gegen Zwei: Um kurz nach 4.30 Uhr am Sonntagmorgen wurden zwei Männer vor einer Disko in der Hebblstraße in Straubing angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, wurden ein 23-Jähriger aus dem Landkreis und ein 21-Jähriger Straubinger von drei unbekannten Männer geschlagen. Dadurch gingen die beiden zu Boden. Der 23-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf.







Wer konnte im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen oder kennt die drei Verdächtigen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 09421/8680 an die Polizeiinspektion Straubing.

− ade