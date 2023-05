Kitzingen Schlafender Reisender löst Großeinsatz aus

Verständigungsprobleme und ein schlafender Reisegast haben im unterfränkischen Landkreis Kitzingen zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften geführt. Der Fahrer eines rumänischen Kleinbusses hatte an einer Tank- und Rastanlage in Kleinlangheim einen 47 Jahre alten Mitfahrer als vermisst gemeldet, der auch nach einer Stunde nicht mehr aufgetaucht war, wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Mittwoch berichtete.

dpa