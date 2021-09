Anzeige

Kriminalität Schlag gegen Bande falscher Polizisten Der Münchner Polizei ist ein Schlag gegen eine Betrügerbande gelungen.

München. Wie das Präsidium am Sonntag mitteilte, wurden zwei junge Männer festgenommen, die Leute mit der Falsche-Polizisten-Masche um ihr Geld gebracht haben sollen. Auf die Spur der falschen Beamten waren die echten nach der Festnahme von zwei weiteren mutmaßlich zur Bande gehörenden Männern im August gekommen. Die Ermittlungen hatten Hinweise auf die 19 und 26 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ergeben. Sie wurden am Freitag festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

