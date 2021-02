Anzeige

Aschermittwoch Schlagabtausch im Super-Wahljahr Aufmarsch der Matadore: Söder holt sich Laschet ins Boot. Auch Scholz, Baerbock, Aiwanger, Lindner und Curio sind am Start.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion CSU-Chef Markus Söder holt sich am digitalen Aschermittwoch CDU-Chef Armin Laschet mit ins Boot. Foto: Michael Kappeler//dpa

Passau.Die Corona-Pandemie zwingt den politischen Aschermittwoch in ein starres Korsett. Der traditionelle Schlagabtausch findet dieses Jahr überall digital statt und und ohne Publikum vor Ort. Für die Hauptmatadore, die sich sonst zum Defiliermarsch durchs dichte Publikum schieben, wird es also eine recht einsame Sache - und das ausgerechnet im Superwahljahr. Zumindest die Prominentendichte lässt nichts zu wünschen übrig: Die SPD schickt ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz ins Rennen, die Grünen die mögliche Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die FDP Bundeschef Christian Lindner. Und CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder - selbst als Unions-Kanzlerkandidat in Umfragen hoch im Kurs - zieht für den „Aschermittwoch dahoam“ einen Extra-Trick aus dem Ärmel, um viele Anhänger in seinen Livestream zu locken.

##### ### #### ### ###### ######## ###-#### ### ###-################# ##### ####### ### #### ###### - ##### #### ####, ### ## ######## ### ################# #### ######## ###### #####, ## ### ##### #### ### ################# ### ### ################# #####. ###-############### ###### ##### ####### ### ###### ######## ##### ###-############ ## #### ## ###### ######################### ### ### ## ####### ### „######## ### ##### ############ ### ### ### ###“ ###.

### ################# ####### #### #### ########: ##### ### ### ###########, ####### #### ### ##### ### ### ######## ############. #### ####- ### ############ ### ###### ############# #### ########## ### ########### ########### ### ##### ########### ######## ######. ### #### #####. ########## #### ### ############## ##### #### ## #####-########### ### #########-##### ###### ### ###### ################# ###########, ### ### ##### ### ######### ## ### ############## #####. ### ######-######## ## ############## ### ## ## ### ## ########## ### ### ######-#####-####### ### ###### ### ##### ###.##/############## ########.

###### #### ########, ######### #### ### ########## ############## ############# ##### ## ### ############ #######: ### ### ####### #### ## ###### ## ### ############### ### ############## ########### ### ##### ######-####################### ### - ######### ###########-####### ## ##### ##### ##### ############ ############. ### ### ####### ## ######### ## ############# ###### ########. ### ######### ### ### ########### ### ############## ###### ##########. #### #### ### ####-################# ######## ###### ##### ### ########## - ##### ### ########## ###-############### ### #######, ### ## ### ########## ## #### ######### #####. ### ########## ####### ## #.## ###, ## ### ### ##### #### ### ######## ### ### ########-####### ### ######### ##########.

### ### ###### ###### ## ############## #### ###### ### #####: ############# ### ############ ########. ### #### ### ######################### ####### ####, ####################### ######### ####### ### ##-############ ### ########### #########. ### ###### #### ## #### ## ##### - ## ####### ####################### ##### #########, ##-##################### ###### ######## ### ########## #### #########. ### ########### ### ### ######## ########### ####### ## ## ###. ############# ###### #### ### ########, ####### ### ### ######## ### ########### ###### ##########.

######## ### ## ######

### ###### ###### ######## ## #.## ### ### ### ########## ########## ### ######## ### #######. ###### ########, ########## ### ########### ###################, ##### #### ###### ###### ### ##### ############# ### ##########. ####### ####### #### ########. ## ########### #### ########### ## ######### ###### ###### ### „##############“ ### ########## ##### #######, ######### #### ### ####### ####### ### ##########. ####### ###### ### ### #####: ############## ####### ####### ### ################# ###### ######.

### ### ####### ########## ####### ## ### ##### ## #############. ## ######## ### ### ### ###### ####### #### #### #### #### - ### ###### #### ##### ### ##,#-#######-######## ### ########### ##############. #### ########## ###### #### ### ### ################ ################## ### ##################### ###### ##### ########## ##### ###################. ### ########## ### ### ###### #### ## ####### ###### ### ##.## ### ##.## ### ### ### ### ### ######## ### ############### ## #####.

### ### ######### ##### ############## ######### #######. ######## #### ### ## ### ## ### ### ### ######### ## #######. ### ########## ### #### ### ####### ### ############ ########. ########### ### ### ##################### ######### #####. ####### ######### ##### ##### ####### ####################### ###### #####-####### ### ### ###################### ####### ######### ### ##### ##########. #### #####: ############ ####### ###### ##### ## ######## #### ############### ########## #######. ### ### ## ########## ##########.