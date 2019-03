Medizin Schlaganfall: Hilfe aus der Luft Weil Zeit Leben retten kann, werden Kliniken in Burglengenfeld, Kelheim und demnächst Cham von fliegenden Ärzten angesteuert.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Ein Neuroradiologe besteigt mit seiner Mitarbeiterin in München einen Hubschrauber. Das „Flying Intervention Team“ hilft auch Schlaganfallpatienten in Ostbayern. Foto: Hase/dpa

Regensburg.Patient, 74 Jahre alt. Verdacht auf Schlaganfall. Halbseitige Lähmung, Sehfeldeinschränkungen, Wortfindungsstörungen. Jetzt zählt jede Minute in der Behandlungskette. Der Mann wird in diesem fiktiven Beispiel in die Asklepios-Klinik in Burglengenfeld (Lkr. Schwandorf) eingeliefert, während sich bereits ein Neuroradiologe am Klinikum München-Harlaching für seinen Einsatz in der Oberpfalz bereitmacht. Seit einem Jahr läuft das weltweit einmalige Pilotprojekt Flying Interventionalists, kurz FIT. Nicht mehr die Patienten kommen zu den Ärzten, die Ärzte kommen zu den Patienten – per Hubschrauber. Das spart Zeit. Zeit, die später auch über die Lebensqualität des Patienten mitentscheiden wird.

#### ### ### ######## ## ########### ######## ######## ##### ############. ##### ############# ### ######## ### ###########, ###### ############### ##### ### ## ####### ### ######### ###, ### ###########, ## ### #### ## ####### ######### ### ### ##################### ### #### #### ####### ###########. ### ########## ### ### ##### ##################### ####, #### ### ####### ######### ### ###### #### ###### #####. ## ##### ###### ### ###### ########, #### #### ##### #### ##### ######## ######## ### ### ############# ########. ##. ###### #####, ######## ########## ### ###### ### ########## ## ########### ### ############ ###### ## ########## ####### ### „#### ## ####### ######“ ###### ######### ### ## #####. ## ### ########### ##### ###### ### ### ### ############ #### ##### ############. ### ##-####### ##### ###### #### #### ##### ######## ############. ### ###### #### ### ###### #### ##### #### ############### ### ### ########, #### #####.

####. ##. ##### ############, ######## ### ############## ############## ## ############### ########## ### ########### ### ################# ######### ######, ##### ##### ### ### ##### ###### ######## ########### ########## ### ##### ### ### ######### #### ### ##############. ### ######## ####### #### #### ###### ############## ###. ######## ########, ## ##### ####### ### ###### ############## #############, #### #### ########### ####### ################# ### ### ####### ########## ####. „## ####### ####### ####### #### #########, #######-#############, #######, ### #### ############ ### ############# ### ########.“

########### ### ## ##### #######

## ############## ### ########## ##### ########### ### ### ####### ### ###### #################. ### ########## ######### ### ##-######## ######### #### ##### ############ ######### ######, ####### ### ############## #### ########## ############# ######### ####, #### ####### ##### ######### ### ### ############# ### ##### ### ###### ### ## ### ###### #########, ## #### ### ############ ##################. ### ##### ########## ###### #### #### ### #### ####### ### ###### ########### ## #####, ### ###### ######### ### ###### ##### ####### #### ##### ############ ########. ### #### ##### ####### ######### #### #### ############# #########, ### ########## #############, ########## ######, ### ######### ### #### ### ##### ####### ######## #### – ### ## ########### #### ### ############# ############## ### ######### #####. #### ##### ########## ###### #### ##### ## #### ### ###########. ##. ##### ####### ### ## #######, ##### ### ### ###### ##### ######################## ######## ### ## #### ############# #### ##### #### ###### ####.

#### ###### ### #### ######### ### ######-##### ### ##################### ## ### ######:

##### #### ##### ### #### ### ### ########## ###### ##, ### #### ###### #### ########### ### ####### ### ########## ### ########### ######. ############# ### ### ########## ######## #######, ################### #### ### #################### ##### ### ############### ########## ##### ### ######### ######## ### ######-######### – ######## ##############, ####### ### ######### #### ####. ## ####, ## #### ######## ####. ##. ##### ##### ### ### ##########, ##### ### ## ##### ### ########### ########### ### ########### ############### ########.

## ######## ## ###### ####

## ############## ###### ###### ####### ############### ### ####### ###########, ### ######### ### ##################### ## ########### ####, ##### ## ### ### ######. ### ## ####### ########### ######## ###### #### #### ############-###### ########, ### #### ################ ##### ########## ### ############### ### ############### ##########. #########, ## ### ######## ############# ##. ####### ###### ### ######## ########## ######, ###### ## ###### ########### ## ######### #########.

########### ############ ####, #### ### ########## ##### ### ##### ## ########## ######## ##### ######## ######. ## ######### ######## ####### ##### ############## ################## ############### ########### ######. #### ######### ## ##### ######-##### ##### #### #### #### ## ######## ######, ### ### ##### ############. #### ########## #################### ####### ### ############# ### ## ### #######. ### ############ ####### ########## ### ######## # ### ### ## ###. ######### ###### ###### #### ## ### ######### ## ### ######-##### ### ### ############ ####### ##### ## ########### ########## ### ############## ######## #######. ### ######## ###### ### ###### ###### #### ##### ###############. ######## ########## ############### ### ########. ## #### ### ####### ### ###### ################## ## ### ############-########## ########### ####, ########### ############ #############. „### ###### ### ####. ## #### ###### ## #### #### ########### ####.“