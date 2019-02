Musik Schlagersänger Gus Backus ist tot Schlagersänger Gus Backus („Da sprach der alte Häuptling der Indianer“) ist tot.

Mail an die Redaktion Der einstige Schlagerstar Gus Backus. Foto: Soeren Stache/Archiv

Germering.Er starb am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren zu Hause in Germering nahe München, wie seine Kinder am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.