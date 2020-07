Anzeige

Tiere Schlange in Kantine entdeckt Eine Schlange hat sich in Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) in die Kantine einer Firma verirrt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Gundelfingen.Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Angestellte die Schlange bereits in der Nacht zum Mittwoch erstmals gesehen. Am Morgen wurden dann die Beamten alarmiert. Ein Schlangenexperte habe die etwa 80 Zentimeter lange Ringelnatter schließlich hinter der Wandverkleidung der Kantine gefunden und das Tier eingefangen. Die Schlange gilt als ungefährlich und wurde im Anschluss wieder ausgesetzt.