Wetter Schlechte Saison für Sonnenstudios Für die bayerischen Sonnenstudio-Betreiber ist dieses Jahr eine Katastrophe. Es kamen gerade mal halb so viele Besucher.

Merken

Mail an die Redaktion Diesen Sommer nicht so oft notwendig: Eine Sonnenbank. Foto: Armin Weigel/Archiv

München.Der Ausnahmesommer macht den Sonnenstudio-Betreibern in Bayern zu schaffen. „Sobald wir vier Wochen am Stück über 30 Grad haben, wird es schwierig“, sagt Uwe Bartenstein, Geschäftsführer der 20 bixx Sun and Beauty-Studios in Bayern in einer dpa-Umfrage. „Dieses Jahr ist eine Katastrophe.“ Während sich im Frühjahr im Schnitt 100 Besucher täglich sonnen, sind es aktuell nicht mal halb so viele.

Richtig Probleme haben Sonnenstudio-Betreiber, die keine Clubmitgliedschaften anbieten. „Die rudern gerade ganz schön“, weiß Bartenstein. Etwa 20 Kunden kommen pro Tag noch zur Konkurrenz, schätzt er. Dafür läuft es in den drei Studios von Holiday Sun in Nürnberg und Lauf an der Pegnitz ganz gut. Bis zu 70 Besucher kommen täglich, trotzdem werden auch dort bald Clubmitgliedschaften angeboten.

Dabei hat professionelle Bräune in wenigen Minuten bei den aktuellen Temperaturrekorden sogar ihre Vorteile. „So müssen sich die Kunden eben nicht stundenlang der großen Hitze in der prallen Sonne aussetzen“, heißt es aus der SUNPOINT-Geschäftsleitung, die 24 Studios in Bayern betreibt. Doch bundesweit kämpfen die Sonnenstudio-Betreiber mit Kundenrückgängen von 50 bis 60 Prozent. „Vielleicht sogar mehr“, schätzt Hans-Dieter Roggendorf, Vorsitzender des Bundesfachverbands Besonnung.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.