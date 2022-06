Oberbayern Schleierfahnder finden 280 Kilo Kautabak in Transporter

Schleierfahnder haben in einem Transporter eine große Menge verbotenen Kautabak gefunden. Die Ware kam bei einer Kontrolle auf der Autobahn 8 in Oberbayern unter Kunststoffsäcken zum Vorschein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es seien rund 280 Kilo der pakistanischen Tabakerzeugnisse gefunden worden, die in Deutschland nicht zulässig seien.

dpa