Kriminalität Schleierfahnder mit richtigem Riecher Über 140 Packungen gefälschte Parfüms wollten zwei Männer verkaufen. Die Polizei schnappten sie in Unterfranken.

Mail an die Redaktion Zwei Männer wollten über 140 vermutlich gefälschte Parfüms verkaufen. Foto: Christian Charisius/Archiv

Schirnding.Schleierfahndern sind in Oberfranken zwei Männer ins Netz gegangen, die über 140 Packungen vermutlich gefälschter Parfüms aus Tschechien nach Deutschland gebracht hatten. Die Tatverdächtigen hätten die minderwertige Ware als hochwertige Düfte über das Internet verkaufen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler hatten die zwei Männer aus Unterfranken am Mittwoch nahe Schirnding (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) gestoppt. In dem Transporter stießen die Beamten auf vermeintliche Markenparfüms, die das Duo kurze Zeit vorher auf einem Billigmarkt in Tschechien gekauft hatte. Bei den mehr als 140 Düften dürfte es sich um Plagiate handeln, so die Polizei.

Die Fahnder stellten die gesamte Ladung sicher und übergaben die zwei Tatverdächtigen an das Fachkommissariat für grenzbezogene Kriminalität der Kripo Hof. Die Männer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Markengesetz.



