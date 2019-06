Unfälle Schleuse auf dem Main-Donau-Kanal wieder geöffnet Nach zwei Wochen Stau auf dem Main-Donau-Kanal können die Schiffe die bei einem Unfall beschädigte Schleuse Riedenburg in Niederbayern wieder passieren.

Mail an die Redaktion Blockierte Binnenschiffer in Bayern. Foto: Daniel Karmann/Archivbild

Riedenburg.Die Schleuse sei wieder für den Betrieb freigegeben, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Nürnberg am Mittwoch mit.

Vor zwei Wochen hatte ein Passagierschiff bei der Einfahrt das Schleusentor so stark beschädigt, dass es sich nicht mehr schließen ließ. Die Wasserschutzpolizei Beilngries vermutet, dass der Unfall aus Unachtsamkeit geschehen sei, die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen. Mehr als 100 Schiffe hatten sich während der Reparatur im Kanal vor Nürnberg und Regensburg angestaut. Der Stau verteilte sich dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zufolge auf etwa 200 Kilometer.

Ein Sprecher des Amts ging davon aus, dass sich der Verkehr in den kommenden drei Tagen normalisieren werde. „Unsere Leitzentralen für die Schleusensteuerung arbeiten ab jetzt Tag und Nacht in doppelter Besetzung, damit wir den Stau schnellstmöglich auflösen können“, teilte die Leiterin der Abteilung Schifffahrt mit. Kapitäne vor Ort befürchteten hingegen, dass es mehrere Wochen dauern könnte, bis sich die Schiffskolonnen in beide Richtungen auflösen werden.