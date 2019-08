Kriminalität Schleuser in Schleswig-Holstein gefasst Ein 19-Jähriger soll 34 Menschen aus dem Irak unter lebensbedrohlichen Bedingungen nach Bayern gebracht haben.

Merken

Mail an die Redaktion In Schleswig-Holstein wurde ein 19-Jähriger festgenommen, der 34 Menschen aus dem Irak nach Bayern geschleust haben soll. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Rendsburg.Ein 19-Jähriger wurde am Dienstag in einer Asylunterkunft in Rendsburg in Schleswig-Holstein festgenommen. Nach Polizeiangaben soll der selbst aus dem Irak stammende junge Mann an mindestens zwei Schleusungsfahrten im Februar beteiligt gewesen sein. Er sollte noch am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Staatsanwaltschaft im niederbayerischen Landshut hatte Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Mann steht den Angaben nach im Verdacht, die Schleusungen der Flüchtlinge von Serbien über Österreich nach Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) geplant und organisiert zu haben. Es werde auch gegen mögliche Mittäter ermittelt.

Die Menschen mussten während der bis zu 30-stündigen Fahrt bei frostigen Temperaturen auf den Ladeflächen von Lastwagen zwischen Baumstämmen ausharren. Es gab keine Pause, keine Verpflegung und die Notdurft mussten die Migranten auf der Ladefläche verrichten. (dpa)