Passau Schleusung: 15 Menschen in Siebensitzer transportiert

Teilweise eingepfercht in einen Kofferraum hat die Bundespolizei in Niederbayern bei einer Kontrolle 15 Menschen ohne Ausweisdokumente in einem Auto gefunden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag handelt es sich dabei um russische Staatsangehörige im Alter von zwei bis 44 Jahren, die am Donnerstag nach Deutschland einschleust werden sollten. Die Beamten fanden bei der Kontrolle bei Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) vier Kleinkinder auf dem Boden sitzend und vier Jugendliche eingepfercht in Kofferraum. Neun der Insassen waren nicht angeschnallt. Der Gesundheitszustand der Menschen sei stabil, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

dpa