Hutthurm Schleusung: Jugendliche im Kofferraum eingepfercht

Eingepfercht in einen Kofferraum eines Autos sind bei einer Polizeikontrolle zwei Jugendliche gefunden worden. Die Polizeibeamten hatten am Dienstagabend das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen im niederbayerischen Hutthurm aufgehalten. Der 44-jährige Fahrer konnte sich ausweisen, drei syrische Mitfahrer nicht, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

dpa