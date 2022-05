Schloss Elmau Schlossherr: Elmau perfekter G7-Gipfelort

Für Schlossherr Dietmar Mueller-Elmau ist sein Luxushotel am Fuße des oberbayerischen Wettersteingebirges genau der richtige Ort für den G7-Gipfel. „Ich habe dieses Hotel so gebaut, dass es perfekt ist für einen G7-Gipfel“, sagte er am Dienstag bei der Vorstellung der Gipfel-Vorbereitungen in seinem Hotel.

dpa