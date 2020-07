Anzeige

Schulen Schluss mit Pauken: Bayerns Schüler starten in Sommerferien Nach einem wegen der Corona-Pandemie außergewöhnlichen Schuljahr sind etwa 1,65 Millionen Schüler in Bayern am Freitag in die Sommerferien gestartet.

Mail an die Redaktion In einem leeren Unterrichtsraum stehen die Stühle auf den Tischen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Nach Angaben des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) und des Kultusministeriums liefen die Zeugnisausgaben an den Schulen heuer unterschiedlich ab: Um die Abstandsregelungen einzuhalten, seien die Zeugnisse teils gestaffelt an kleinere Schülergruppen verteilt oder im Freien überreicht worden. „Ein Schuljahr wie dieses, das so ganz anders war, braucht trotzdem einen Abschluss. Deshalb war der heutige Tag wichtig: Man hat trotzdem sein Zeugnis bekommen und dieses Gefühl „jetzt sind Ferien““, sagte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.

Der ADAC rechnet zum Ferienstart mit typischen Stauschwerpunkten auf diversen Autobahnen wie der A8, der A9 und der A95 und auch auf kleineren Nebenstraßen und Zufahrten zu den bayerischen Urlaubsgebieten. Besonders, wenn Urlauber und Wochenendpendler auf den Straßen zusammenkämen, könne es zu Verzögerungen kommen, sagte ein Sprecher. Insgesamt sei aber wesentlich weniger Verkehr als in den Vorjahren zu erwarten. Auch an den Flughäfen München und Nürnberg gibt es trotz Ferienbeginns nur einen Bruchteil der üblichen Flugverbindungen.

Bayerns typische Ausflugs- und Urlaubsregionen rechnen hingegen mit zahlreichen Besuchern - den Tourismusverbänden Franken, Allgäu und Oberbayern zufolge werden besonders viele Tagesausflügler erwartet. Vor allem in den städtischen Bereichen gebe es aber noch reichlich Kapazitäten für kurzentschlossene Übernachtungsgäste.