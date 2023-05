Justiz Schlussworte der Verteidigung bei Brückeneinsturz-Prozess Viele Anträge von Verteidigerseite, immer wieder verbale Angriffe auf den Bausachverständigen: Im Prozess um die tödlichen Folgen eines Brückeneinsturzes in Unterfranken brauchen die Prozessbeteiligten viel Geduld. Nun will das Gericht aber auf die Zielgerade einbiegen.

Schweinfurt.Im Prozess um den Zusammenbruch einer im Bau befindlichen Autobahnbrücke in Unterfranken stehen an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) die Plädoyers der Verteidiger an. Ob sogleich das Urteil in dem Strafprozess folgt, ist ungewiss.

Am 15. Juni 2016 war das Traggerüst für die neue Schraudenbach-Talbrücke auf der Autobahn 7 bei Werneck (Landkreis Schweinfurt) zusammengebrochen, als gerade 1500 Tonnen Beton eingefüllt waren. Ein Bauarbeiter starb, 14 wurden verletzt.

Knapp sieben Jahre später ist bisher nicht geklärt, wer für das Unglück verantwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft wirft den 49, 59 und 65 Jahre alten Angeklagten fahrlässige Tötung in einem Fall sowie fahrlässige Körperverletzung in 14 Fällen vor. Für den 49-Jährigen plädierte der Oberstaatsanwalt auf ein Jahr und vier Monate Haft, für die anderen beiden Prüfingenieure forderte er eine Freiheitsstrafe von je zwei Jahren. Die Strafen sollten für alle drei zur Bewährung ausgesetzt werden, sagte er am Dienstag.

Das Verfahren gegen einen vierten Angeklagten (51) wurde wegen der Erkrankung seiner Verteidigerin abgetrennt und muss neu beginnen.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Tragfähigkeit des Gerüstes durch den 51 Jahre alten Statiker gar nicht berechnet. Die Anklage bemängelte zudem, dass die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Statik vom eigentlich beauftragten Prüfingenieur (59) an einen weiteren Prüfingenieur (65) weitergegeben wurde, der die Arbeit wiederum an den 49-Jährigen delegierte.

Alle drei hätten nach Ansicht der Anklage die Fehler des 51-Jährigen in der statischen Konstruktion und in der Berechnung erkennen können und müssen. Die Angeklagten selbst sehen die Schuld dagegen bei den beteiligten Baufirmen und gehen von Ausführungsfehlern der Bauleute aus.