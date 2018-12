Skispringen

Schmitt über Eisenbichler: „Garmisch ist seine Schanze“

Der frühere Weltklassespringer Martin Schmitt traut Markus Eisenbichler nach seinem zweiten Platz zum Vierschanzentournee-Auftakt in Oberstdorf einiges zu. „Seine Schanze ist die in Garmisch-Partenkirchen“, sagte Schmitt der „Bild-Zeitung“ vor dem zweiten Wettbewerb des Traditionsevents an Neujahr (14.00 Uhr/ARD und Eurosport). Eisenbichler war in Oberstdorf überraschend Zweiter hinter Ryoyo Kobayashi aus Japan geworden und verpasste den Sieg dabei nur um weniger als 25 Zentimeter.