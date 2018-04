Bahn

Schmutz melden per WhatsApp: Bahn stellt neuen Service vor

Reisende können Schmutz an bayerischen Bahnhöfen künftig direkt der Deutschen Bahn melden - mit dem Handy-Nachrichtendienst WhatsApp. Das Reinigungspersonal werde den Unrat dann so schnell wie möglich beseitigen, teilte die Bahn mit. Der neue Dienst soll am heutigen Dienstag (9.30 Uhr) der Öffentlichkeit am Bahnhof München-Pasing vorgestellt werden. Dann soll es unter anderem darum gehen, an welchen Bahnhöfen im Freistaat der Reinigungsmelder eingeführt wird.