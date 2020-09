Unfälle Schmutziges Benzin verursacht Unfall

Verunreinigtes Superbenzin hat in Straubing mittelbar einen Autounfall verursacht: Kurz nach dem Tanken blieb ein 56 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen am Straßenrand stehen, wie die örtliche Polizeiinspektion am Mittwoch mitteilte.