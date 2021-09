Anzeige

Kriminalität Schnaps im Wert von Tausenden Euro gestohlen Spirituosen im Wert von mehr als 5000 Euro hat ein Jugendlicher in einem Supermarkt in Forchheim erbeutet.

Forchheim.Was mit dem Diebesgut des 17-Jährigen danach geschah, war zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch Aufnahmen von Überwachungskameras fanden die Ermittler außerdem heraus, dass der Jugendliche auch in Kaiserslautern Schnaps für Tausende Euro in einem Supermarkt gestohlen hatte.

Der Diebstahl in Forchheim hatte sich demnach bereits im Laufe der Woche ereignet und war erst durch eine Bestandsaufnahme im Markt am Mittwoch aufgefallen. Durch einen Hinweis der Marktleitung wurden die Polizisten dann auf den ähnlichen Diebstahl in Kaiserslautern aufmerksam. Wie die Polizei mitteilte, ist die Identität des 17-Jährigen, der in einer Jugendhilfe-Wohngruppe lebt, bekannt. Nach ihm werde nun gefahndet.

