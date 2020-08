Anzeige

Mail an die Redaktion Im Hintergrund sind die Gipfel des Wettersteins mit der Zugspitze zu sehen. Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dpa

Garmisch-Partenkirchen.20 Zentimeter Schnee meldete der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen. Die Temperatur auf der Zugspitze wird die Nullgradgrenze zunächst nicht übersteigen. Erst im Laufe der nächsten Tage werden wieder höhere Werte erwartet, am Freitag sogar zwölf Grad. In Deutschland ist die nächste Hitzeperiode im Anmarsch. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen vielerorts auf weit über 30 Grad steigen.