Verkehr Schnee: Bayern im Katastrophenmodus Viele Bahnfahrten fallen aus, Glatteis sorgt für Staus, Schulen geben schneefrei. Und: Neuer Schnee fällt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Lastkraftwagen kommt an einer Steigung wegen Schneeglätte zum Stehen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Auto fährt auf schneeglatter Straße. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München.Wegen der anhaltenden Schneefälle hat das Landratsamt für den südlichen Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstag den Katastrophenfall ausgerufen. Die Behörde übernehme die Koordination der Einsatze der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen, teilte ein Sprecher mit. Zahlreiche Straßen in der Region sind wegen der Schneemassen und umgestürzter Bäume gesperrt. In einem Ortsteil von Berchtesgaden ist die einzige Zufahrtsstraße nur von Militärfahrzeugen der Bundeswehr befahrbar. 350 Menschen sitzen dort fest.

Wegen der hohen Lawinengefahr ist die für Skifahrer und Reisende wichtige Bundesstraße 307 in Oberbayern teilweise gesperrt worden. Wie lange die Sperrung andauern wird, sei noch nicht absehbar, sagte eine Sprecherin des Landratsamts Miesbach.

Heftiger Schneefall hat den Verkehr auf der Autobahn 72 in Oberfranken zeitweise zum Erliegen gebracht. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag blieben mehrere Lastwagen am Vorabend in Richtung Hof liegen und blockierten die Strecke vollständig. Auch für die Räum- und Streufahrzeuge war kein Durchkommen mehr. Erst nach Mitternacht floss der Verkehr wieder langsam. In den Morgenstunden verschärfte sich die Situation erneut.

Die starken Schneefälle stellen auch die Abfallentsorgungsunternehmen vor große Probleme. Weil die Mülllaster nicht mehr durchkommen, hat der Landkreis Augsburg am Donnerstag die Entleerung von Tonnen und das Einsammeln von Gelben Säcken in der Stadt Neusäß und acht weiteren Gemeinden abgesagt. Auf die Versorgung von Patienten hat der starke Schneefall nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) keine Auswirkungen. Alle Fahrzeuge hätten Schneeketten an Bord.

Auf den Autobahnen, Bundes- und Staatsstraßen im Freistaat hat der Winterdienst seit Jahresbeginn rund 85 000 Tonnen Streusalz ausgebracht. Das waren etwa 25 Prozent des im vergangenen Winter verbrauchten Streusalzes, wie Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Donnerstag weiter mitteilte.

S-Bahn reißt Schneeräumer mit

Eine S-Bahn hat in Erding bei München einen Schneeräumer gerammt und mehrere Meter mitgerissen. Ein städtischer Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen mit dem Fahrzeug einen Bahnübergang von Schneemassen befreit, als sich laut Polizei das Räumschild in den Gleisen verkeilte. Der Fahrer einer heranfahrenden S-Bahn bremste noch, erwischte aber den kleinen Schneeräumer und schleifte ihn rund 20 Meter mit. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Zugstrecke blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Autos im Straßengraben

Schneefall im Süden Bayerns führte in der Nacht zum Donnerstag zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Einige Straßen waren gefährlich glatt. Vor allem im südlichen Oberbayern kamen viele Fahrzeuge ins Schlingern und rutschten in Straßengräben, wie die Polizei mitteilte. Eine Sprecherin schätzte die Zahl der Unfälle auf bis zu 100.

Im nördlichen Oberbayern und in Niederbayern blieben einige Fahrzeuge, vor allem Lastwagen, an Steigungen liegen. In Niederbayern wurde die Polizei von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh zu 25 Verkehrsunfällen gerufen.

Schwerverletzt wurde ein 47-Jähriger, er geriet laut Polizei mit seinem Auto in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ins Schleudern, sein Wagen sei gegen einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt.

Zug erfasst ein Auto

Ebenfalls die Kontrolle verlor ein Mann in Essenbach (Landkreis Landshut), sein Wagen kam auf den Gleisen eines Bahnübergangs zum Stehen. Als der Fahrer per Handy den Notruf alarmierte, erfasste ein Zug sein Auto – der Mann hatte das Auto aber schon verlassen. Franken wurde bislang vom Schneechaos verschont. Auch in Schwaben war die Lage am Morgen ruhig.

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet die weiße Pracht schulfrei. Viele Schulen ließen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen. So meldete der Landkreis Berchtesgadener Land am Donnerstagmorgen, sämtliche Schulen geschlossen zu halten. Im Landkreis und in der Stadt Rosenheim waren beinahe alle Schulen betroffen.

Die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen entschlossen sich bereits zu Beginn der Woche, den Unterricht an allen Schulen die gesamte Woche ausfallen zu lassen. Die Lehrer müssen sich laut Kultusministerium dennoch in der Schule aufhalten. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht. Außerdem seien sie für die Betreuung von Schülern zuständig, die trotz schwieriger Bedingungen in die Schulen kommen.

Bahnfahrten verspätet

Fahrgäste der Regionalbahnen südlich von München mussten sich auch am Donnerstag auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wegen der starken Schneefälle waren zahlreiche Strecken im Alpenvorland, in den Landkreisen Traunstein und Garmisch-Partenkirchen komplett gesperrt. Im Landkreis Miesbach stellte die Bayrische Oberlandbahn (BOB) nach Tegernsee, Schliersee und Bayrischzell ihren Betrieb ein.

Hauptsächlich waren Bäume, die wegen der Schneelast auf Gleise und Oberleitungen gefallen sind, das Problem. Bei Hauptstrecken der Bahn, wie etwa von München in Richtung Österreich oder nach Augsburg, gab es keine Probleme.

Hier geht es zum Bayern-Teil.

Weitere Polizei-Meldungen aus Bayern finden Sie hier.