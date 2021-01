Anzeige

Wetter Schnee, Frost und Tauwetter in Bayern Der Mittwoch startet in Bayern mit Glätte, Frost und Schnee.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Vogel fliegt über die verschneiten Felder. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

München.Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchstwerte bei minus zwei bis plus drei Grad. In der Nacht zum Donnerstag rechnen die Wetterexperten mit Regen und Glatteis.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen im Norden und Osten des Landes Schnee, ansonsten Regen. Die Höchstwerte liegen bei ein bis sieben Grad. Zudem warnt der Wetterdienst im Südwesten Bayerns vor starkem Tauwetter. Der Schnee werde nach und nach auftauen und vor allem in den Allgäuer Alpen für steigende Wasserspiegel sorgen. In Höhenlagen rechnen die Wetterexperten zudem mit Starkregen.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-186512/2