Wintereinbruch Schnee hält Ostbayern stark im Griff In Kelheim, Cham, Schwandorf und Regensburg findet am Montag kein Unterricht statt. Die aktuelle Lage im NewsBlog

Von Christine Schröpf und Felix Kronawitter

Regensburg.Zum Wochenstart behält der Winter Ostbayern im Griff. Starke Schneefälle führten nach dem Morgenbericht der Polizei zu zahlreichen Unfällen und umgestürzten Bäumen. Nach einer ersten Bilanz des Polizeipräsidiums Oberpfalz wurden in der Zeit von Sonntag, 7 Uhr, bis Mitternacht, insgesamt 90 Unfälle registriert. Dabei wurden neun Menschen leicht verletzt.

In Kelheim, Cham, Schwandorf und Regensburg findet am Montag kein Unterricht statt.

Besondere Probleme bereiteten und bereiten weiter umgestürzte Bäume. So wurden der Polizei im Berichtszeitraum etwa 200 Fälle gemeldet, in denen Bäume wegen der massiven Schneelast zusammengeknickt waren. Die Folge waren unter anderem auch örtliche, kurzfristige Stromausfälle in den Bereichen Regensburg, Schwandorf und Cham.

Der ganz überwiegende Schwerpunkt der Behinderung ist nach Angaben der Polizei in den Landkreisen Cham und Regensburg. Mehrere Nebenstrecken sind und bleiben gesperrt. Die Beseitigung dieser Bäume, ist bei Dunkelheit für die Einsatzkräfte zu risikobehaftet.