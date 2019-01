Wetter Schnee macht Bäume zur Gefahr In Deggendorf wurde wegen umgestürzter Bäume vor Autofahrten gewarnt. Die Bundespolizei half beim Dachabräumen.

Von Martin Kellermeier

Die Feuerwehr musste bei Deggendorf umgestürzte Bäume beseitigen. Foto: Weigel/dpa

Deggendorf.Erhebliche Schneemassen sorgen in weiten Teilen Bayerns weiter für erhebliche Probleme. Auch in Niederbayern ist der Winter angekommen. Wegen des starken Schneefalls sollten am Mittwoch die Menschen nach Möglichkeit auf Autofahrten nach Deggendorf verzichten. Dort waren neben den Straßen Bäume unter der Schneelast zusammengebrochen und auf die Fahrbahnen gestürzt. Mehrere Verbindungen, darunter auch die Ruselbergstrecke, mussten gesperrt werden. Feuerwehr und Straßenmeisterei beseitigten die Bäume.

„Der Schnee hat sich richtig um die Äste gewickelt“, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Deggendorf auf Anfrage der Mittelbayerischen. Große Birken und Erlen, über zehn Meter hoch, seien laut der Sprecherin umgeknickt. „Die sind umgefallen wie Zündhölzer.“ Hätte man die Bäume vor dem Winter fällen müssen? „Dann müssten Sie zehn Meter neben der Straße die Bäume wegschneiden. Das würde das ganze Bild des Bayerischen Waldes verändern“, sagte die Sprecherin.

Die Schule fiel aus

Zum Schutz der Schüler ist am Mittwoch im nördlichen Landkreis Deggendorf und der Stadt Deggendorf selbst der Schulunterricht ausgefallen. Ab Donnerstag werden die Schüler wieder normal unterrichtet. Die Warnung vor einer Fahrt nach Deggendorf betraf laut der Sprecherin des Landratsamtes nur die Verbindungen in die Landkreis Regen und Freyung-Grafenau. „Über die Autobahn sind wir super erreichbar.“

Während sich im Raum Deggendorf die Lage entspannte, spitzte sie sich in Südbayern weiter zu. Mehrere Beamte der Bundespolizei Deggendorf erlebten in einem Trainingszentrum bei Berchtesgaden auf einer Schulung selbst die heftigen Schneefälle. In den vergangenen Tagen gab es dort über zwei Meter Neuschnee. „Allein das Dach des Haupthauses hat Schneehöhen von dreieinhalb Metern aufgrund der Windverwehungen und musste freigeschaufelt werden“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei auf Anfrage mit. Die Bundespolizisten aus Deggendorf waren eineinhalb Tage mit dieser Aufgabe beschäftigt. Mittlerweile sind die Polizisten wieder nach Deggendorf zurückgekehrt.

In Ostbayern droht Glätte

Unweit des Trainingszentrums der Bundespolizei saßen am Mittwoch 350 Menschen fest und waren auf Lebensmittellieferungen angewiesen. Die einzige Straße zum Ortsteil Buchenhöhe in der Nähe des Obersalzbergs sei bis auf weiteres gesperrt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Nur Einsatzkräfte konnten die eingeschneiten Bewohner über die Straße erreichen.

Wetterberater Dominik Smieskol vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sprach gegenüber der Mittelbayerischen von einer „anhaltenden Wetterlage“. Bis morgen soll es in Alpennähe bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. „Am Sonntag kommt in den Alpen dann die nächste Packung mit bis zu einem halben Meter Neuschnee“, sagte Smieskol. Ostbayern bleibt dagegen in den kommenden Tagen weiter von den Schneemassen verschont. „Durch die Nässe der vergangenen Tage kann es aber stellenweise nochmals glatt werden.“ Immerhin: Ab Mitte nächster Woche stehen die Chancen für eine Sonnenstunde wieder gut. (km)

