Vorfälle Schnee: Über 180 Einsätze in Ostbayern Unfälle und umgestürzte Bäume: In der Nacht zum Freitag waren die Einsatzkräfte in Niederbayern und der Oberpfalz gefordert.

Mail an die Redaktion Zwischen Burglengenfeld und Saltendorf kam es am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn. Foto: Alexander Auer

Regensburg.Heftige Schneefälle führten in den frühen Abendstunden in der Oberpfalz zu winterlichen Straßenverhältnissen. Dies sorgte in der Nacht zum Freitag für viele Einsätze bei Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr, berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz. Auch die Kollegen aus Niederbayern waren gefordert, sagte der Sprecher der Einsatzzentrale Niederbayern. Hier kam es bis circa 5.30 Uhr am Freitagmorgen zu 71 witterungsbedingten Einsätzen.

Bei der Einsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden im Zeitraum von Donnerstagabend gegen 20 Uhr bis Freitagmorgen gegen 2 Uhr 43 witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und ärztlich versorgt. In der Mehrzahl waren die Autofahrer auf schneebedeckten oder schneeglatten Straßen mit ihren Fahrzeugen in Straßengräben oder gegen Leitplanken gerutscht. Danach ereigneten sich noch drei weitere Unfälle in der Oberpfalz. Auch wegen umgestürzter Bäume mussten die Einsatzkräfte noch mehrmals ausrücken.

In Niederbayern ereigneten sich bis zum Freitagmorgen 71 witterungsbedingte Einsätze. 27 davon waren Verkehrsunfälle mit Sachschaden und drei Verkehrsunfälle mit vier Leichtverletzten. „Der Großteil waren umgestürzte Bäume“, sagte der Sprecher.

Neben den gemeldeten Verkehrsunfällen wurden in der Oberpfalz auch noch 24 Einsätze registriert, bei denen aufgrund der Straßenverhältnisse teilweise mehrere Fahrzeuge liegen geblieben sind.

Die Unfallaufnahmen erfolgten durch die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen. Das Unfallgeschehen war annähernd gleichmäßig auf alle Landkreise der Oberpfalz verteilt.

Darüber hinaus wurden in der Oberpfalz noch 45 umgestürzte Bäume und herabgebrochene Bäume gemeldet, die teilweise zu Blockaden der Straßen führten. Der Schwerpunkt lag hierbei in den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf. Auch in Niederbayern sorgten umgestürzte Bäume oder herabgefallene Äste für Blockaden auf den Straßen.

Den größten Schaden verursachte ein umgestürzter Baum in Blaibach im Landkreis Cham. Der Baum hat eine Stromleitung abgerissen, wodurch es zum Vollbrand eines Transformatorhauses kam. Circa 50 Haushalte sind bis zum frühen Freitagmorgen ohne Strom.

Zu einem außergewöhnlichen Vorfall kam es laut der Sprecher aus Niederbayern in Tittling bei Passau: Hier entfachte der Wind die Glut in einem Räucherofen. Dadurch flogen Funken umher und setzten den Schuppen in Brand, in dem der Räucherofen stand. Es entstand ein Sachschaden von circa 10000 Euro.

