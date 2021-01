Anzeige

Verkehr Schnee und Eis: Polizei rät zu Vorsicht Winterliche Straßenverhältnisse haben in der Oberpfalz für einige Unfälle gesorgt. Die Polizei gibt Sicherheitstipps.

Mail an die Redaktion Ein Räumfahrzeug beseitigt den Schnee auf einer Straße in der Regensburger Innenstadt. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Weite Teile der Oberpfalz liegen seit dem Dienstagmorgen unter einer Schneedecke. Die winterlichen Verhältnisse auf den Straßen haben für Rutschpartien gesorgt. Laut Angaben der Polizei ereigneten sich zwischen 7 und 14 Uhr insgesamt 38 Verkehrsunfälle, überwiegend mit Blechschäden. Nur bei wenigen Unfällen gab es Leichtverletzte.

19 Fahrzeuge blieben - zum Beispiel aufgrund von Steigungen - liegen, wie das Präsidium mitteilte. Die meisten Unfälle - zwölf - zählten die Beamten in Stadt und Landkreis Regensburg. Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und der Stadt Weiden krachte es zehn Mal. In der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach zählte die Polizei acht Unfälle, im Landkreis Schwandorf drei und im Landkreis Tirschenreuth zwei. Kein Unfall wurde bislang aus dem Landkreis Cham vermeldet.

Tipps und Hinweise hat die Polizei wegen der winterlichen Verhältnisse auch parat. Auf jeden Fall müssen Winterreifen aufgezogen sein. Verkehrsteilnehmer sollen außerdem an einen Eiskratzer und einen Besen zum Abfegen von Schnee denken. Außerdem sollten sie einen Türschlossenteiser in der Jacke oder Tasche haben. Die Polizei mahnt weiter: „Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen. Zudem müssen auch Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, damit diese nicht auf andere Verkehrsteilnehmer herunterfallen oder deren Sicht beeinträchtigen.“

Es gilt, die Fahrzeugbatterie zu überprüfen und das Scheibenwaschwasser auch mit ausreichendem Frostschutz aufzufüllen sowie die Beleuchtung einzuschalten. Durch helle und farblich auffällige Kleidung können Radfahrer und Fußgänger selbst einen Beitrag zu ihrer Sicherheit leisten. Reflektierende Materialien oder Accessoires, etwa an Jacken oder Taschen, erhöhen die Sichtbarkeit auch schon aus größerer Entfernung deutlich. Jeder Fahrzeugführer ist verpflichtet seine Fahrgeschwindigkeit den Straßen-, Verkehrs-, Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen. Mahnende Worte aus dem Präsidium: „Bei Schnee- und Eisglätte verlängert sich der Bremsweg um ein Vielfaches!“